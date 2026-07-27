Ono što je zanimljivo je da je Sek postigao gol dok je domaćin bio sa dva igrača manje u polju. O čemu se zapravo radi? Vraštanović je isključen, dok zbog novog pravila kod izmena - Mačva je na minut ostala i bez Abdulahija.

Kako je Abdulahi trebalo da izađe iz igre, pokušao je da odugovlači, tako da sudija Lazar Lukić nije dozvolio njegovoj zameni Lainoviću da uđe u igru. Na minut je Mačva tako ostala sa devetoricom na terenu i to je Sek kaznio golom za 2:1.

- Odigrali smo jako dobru utakmicu, moram da pohvalim momke za sve. U nekim momentima smo izgubili utakmicu zbog neiskustva. Do crvenog smo bili bolji rival na terenu, pokazali smo više. Dobili smo crveni karton zasluženo. Igrač je zakasnio da izađe 2,3 sekunde, svaka čast ako će se to poštovati nadalje. Čestitam Partizanu i igračima na pobedi - rekao je trener Mačve Nemanja Glušica za TV Arena Sport.

Žalili su se iz Šapca, ali pravila su pravila... Ovoga puta ništa nije bilo sporno...