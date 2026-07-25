Fudbaleri Partizana gostuju Mačvi u drugom kolu Superlige Srbije. Crno-beli su podbacili na startu domaćeg šampionata pošto su odigrali 2:2 sa Zemunom, a u nedelju će pokušati da dođu do prva tri boda.

Pred meč sa još jednim povratnikom u elitni rang je govorio trener kluba iz Humske Saša Ilić.

- Sutra nas čeka utakmica protiv ekipe koja je ušpla iz Prvoj ligi Srbije koja je poznata kao domaćinska, čeka nas uzavrela atmosfera, ali mi smo Partizan i moramo da idemo na tri boda.

Crno-beli zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu konferencija igraju na svaka tri dana, pa će biti rotacija.

- Ja sam i ranije rekao da ćemo mi na početku rotirati puno igrača i davati minutažu svima. Jedino kroz intenzitet i ritam možemo da igramo dobro. Promenićemo nekolicinu igrača, ali su naše namere jasne, uz dužno poštovanje Mačvi, mi ćemo ići da pobedimo.

Mačva je u prvom kolu ubedljivo poražena od Crvene zvezde sa 5:0, ali je Ilić oprezan.

- Pogledao sam utakmicu Mačve i Zvezde, nije to parametar za sutrašnju utakmicu. Puno bodova su osvajali na domaćem terenu, nadam se da će stadion biti ispunjen i ne očekujem nimalo laku utakmicu.

Potpuno je iskren bio Ilić:

- Ja ne znam kako ja vama delujem, da je Partizan igrao kao u prvih 30 minuta protiv Zemuna i da je ispustio bodove, ja bih bio zadovboljan. Težiću da idemo ka tome, ali ja sam iskren, ne mogu da budem zadovoljan, jer znam da ova ekipa može bolje.

Jedno je u Partizanu jasno:

- Stvarno ne znam kako da odgovorim na ovo pitanje. Ko god da je trener ili igrač, u Partizanu se priznaju samo pobede i trofeji.

Nema novosti o novim pojačanjima.

- Koliko sam ja upućen nema.

Ocenio je Ilić i kada mu je njegov tim najbolje izgledao u prve dve utakmice sezone:

- Ja ne znam. Ako poredimo ovih 180 minuta, za mene je bilo najbolje prvih 30 minuta protiv Zemuna. Koliko ćemo morati da ispravljamo stvari u hodu, moraćemo, ali ja ponavljam, Partizan mora ritmmom da gazi protivnike u Superligi.