Fudbaleri Partizana su praktično obezbedili plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Crno-beli su na svom terenu ubedljivo savladali ekipu Una Štrasen sa 4:0, pa bi revanš u Luksemburgu trebalo da predstavlja samo puku formalnost.

Klub iz Humske će u trećem kolu ići na pobednika dvomeča Panevežis (Litvanija) - Tobol (Kazahstan), gde je u prvom susretu bilo 1:1. Crno-beli imaju veliku šansu da preskoče i tu prepreku, pa polako treba razmišljati i o plej-of rundi.

Ukoliko tim Saše Ilića prođe u plej-of, imaće veliku šansu da u toj fazi bude među povlašćenima. Da bi se to promenilo, moralo bi da se dogodi čak četiri velika iznenađenja u ranijim fazama koja bi išla direktno na štetu crno-belih.

Ipak, status nosioca ne garantuje lak posao. Među potencijalnim nepovlašćenim rivalima i parovima nalaze se izuzetno zvučna i neugodna imena.