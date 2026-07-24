Fudbaleri Partizana su praktično obezbedili plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Crno-beli su na svom terenu ubedljivo savladali ekipu Una Štrasen sa 4:0, pa bi revanš u Luksemburgu trebalo da predstavlja samo puku formalnost.

Klub iz Humske će u trećem kolu ići na pobednika dvomeča Panevežis (Litvanija) - Tobol (Kazahstan), gde je u prvom susretu bilo 1:1. Crno-beli imaju veliku šansu da preskoče i tu prepreku, pa polako treba razmišljati i o plej-of rundi.

Ukoliko tim Saše Ilića prođe u plej-of, imaće veliku šansu da u toj fazi bude među povlašćenima. Da bi se to promenilo, moralo bi da se dogodi čak četiri velika iznenađenja u ranijim fazama koja bi išla direktno na štetu crno-belih.

Ipak, status nosioca ne garantuje lak posao. Među potencijalnim nepovlašćenim rivalima i parovima nalaze se izuzetno zvučna i neugodna imena.

UEFA će neposredno pred žreb skratiti spisak i napraviti podgrupe, pa će Partizan izbeći većinu navedenih timova. 

Ovo su mogući protivnici crno-belih: 

Hetafe (Španija)

Benfika (Portugalija) / Harts (Škotska)

Salcburg (Austrija) / Hajduk Split (Hrvatska)

Dinamo Kijev (Ukrajina) / CSKA Sofija (Bugarska)

Bešiktaš (Turska) / Bohemijans (Irska)

Ferencvaroš (Mađarska) / Gornjik Zabže (Poljska)

Tvente (Holandija) / DAC Dunajska Streda (Slovačka)

Midtjiland (Danska) / Hradec Kralove (Češka)

CFR Kluž (Rumunija) / Tromse (Norveška)

Rijeka (Hrvatska) / Stjarnan (Island)

Bran (Norveška) / Apolon Limasol (Kipar)

Beitar Jerusalim (Izrael) / Austrija Beč (Austrija)

Hapoel Tel Aviv (Izrael) / MSK Žilina (Slovačka)

Valur (Island) / Nordsjeland (Danska)

HJK Helsinki (Finska) / Madervel (Škotska)

RFS Riga (Letonija) / Varaždin (Hrvatska)

Noa (Jermenija) / Sion (Švajcarska)

Auda (Letonija) / Dinamo Tirana (Albanija)

Bravo (Slovenija) / Mališeva (*tzv. kosovo)

Partizan tri sezone zaredom nije uspeo da se domogne grupne faze nekog evropskog takmičenja, pa je plasman u Ligu konferencije apsolutni imperativ. Osim sportskog motiva, finansijski momenat je ključan - klupska kasa je prazna, a evropski bonusi predstavljaju jedini siguran način da se napuni i obezbedi stabilnost za nastavak sezone.

 

 