Fudbaleri Partizana su praktično obezbedili plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Crno-beli su na svom terenu ubedljivo savladali ekipu Una Štrasen sa 4:0, pa bi revanš u Luksemburgu trebalo da predstavlja samo puku formalnost.
Klub iz Humske će u trećem kolu ići na pobednika dvomeča Panevežis (Litvanija) - Tobol (Kazahstan), gde je u prvom susretu bilo 1:1. Crno-beli imaju veliku šansu da preskoče i tu prepreku, pa polako treba razmišljati i o plej-of rundi.
Ukoliko tim Saše Ilića prođe u plej-of, imaće veliku šansu da u toj fazi bude među povlašćenima. Da bi se to promenilo, moralo bi da se dogodi čak četiri velika iznenađenja u ranijim fazama koja bi išla direktno na štetu crno-belih.
Ipak, status nosioca ne garantuje lak posao. Među potencijalnim nepovlašćenim rivalima i parovima nalaze se izuzetno zvučna i neugodna imena.
UEFA će neposredno pred žreb skratiti spisak i napraviti podgrupe, pa će Partizan izbeći većinu navedenih timova.
Ovo su mogući protivnici crno-belih:
Hetafe (Španija)
Benfika (Portugalija) / Harts (Škotska)
Salcburg (Austrija) / Hajduk Split (Hrvatska)
Dinamo Kijev (Ukrajina) / CSKA Sofija (Bugarska)
Bešiktaš (Turska) / Bohemijans (Irska)
Ferencvaroš (Mađarska) / Gornjik Zabže (Poljska)
Tvente (Holandija) / DAC Dunajska Streda (Slovačka)
Midtjiland (Danska) / Hradec Kralove (Češka)
CFR Kluž (Rumunija) / Tromse (Norveška)
Rijeka (Hrvatska) / Stjarnan (Island)
Bran (Norveška) / Apolon Limasol (Kipar)
Beitar Jerusalim (Izrael) / Austrija Beč (Austrija)
Hapoel Tel Aviv (Izrael) / MSK Žilina (Slovačka)
Valur (Island) / Nordsjeland (Danska)
HJK Helsinki (Finska) / Madervel (Škotska)
RFS Riga (Letonija) / Varaždin (Hrvatska)
Noa (Jermenija) / Sion (Švajcarska)
Auda (Letonija) / Dinamo Tirana (Albanija)
Bravo (Slovenija) / Mališeva (*tzv. kosovo)
Partizan tri sezone zaredom nije uspeo da se domogne grupne faze nekog evropskog takmičenja, pa je plasman u Ligu konferencije apsolutni imperativ. Osim sportskog motiva, finansijski momenat je ključan - klupska kasa je prazna, a evropski bonusi predstavljaju jedini siguran način da se napuni i obezbedi stabilnost za nastavak sezone.