Crvena zvezda je predstavila treći dres za sezonu 2026/27.

U pitanju je beli dres sa crvenim detaljima. I ranije je Zvezda imala dresove slične forme, ovoga puta odlučeno je da bude više crvenih detalja, odnosno crvenih linija na dresu.

Za treću garnituru, u kojoj će Zvezda igrati pojedine utakmice na gostovanjima, manekeni su bili Strahinja Eraković i Nair Tiknizjan.

Zvezda će domaće utakmice igrati u prepoznatljivim crveno-belim bojama, a za gostovanja će se pored belog koristiti i "teget" dres.