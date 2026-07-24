Australijski fudbaler Kristijan Volpato našao se u centru skandala u Sidneju, nakon što je navodno bio pozitivan na kokain tokom rutinske kontrole saobraćajne policije, prenose lokalni mediji.

Kako se navodi, ovaj 22-godišnjak je zaustavljen u svom BMW-u oko 1.00 ujutru po lokalnom vremenu, vozeći brzino od 109 km/h u zoni sa ograničenjem 60.

Bio je podvrgnut testu na drogu, koji je dao pozitivan rezultat na kokain.

Izrečena mu je kazna za prekoračenje brzine i suspendovana međunarodna vozačka dozvola na šest meseci. Uzet je i sekundarni uzorak tečnosti koji je poslat na detaljnu laboratorijsku analizu kako bi se potvrdili nalazi.

Fudbalski savez Australije ima nultu toleranciju prema narkoticima. Prema strogim pravilima, igrači koji budu pozitivni na zabranjene supstance mogu biti suspendovani na čak četiri godine.

Ipak, postoji mogućnost ublažavanja kazne. Ukoliko se dokaže da je supstanca korišćena van takmičenja i da nije bila u svrhu poboljšanja sportskih performansi, suspenzija bi mogla biti smanjena na tri meseca.

Podsetimo, Valpo je bio deo tima Australije na nedavno završenom Svetskom prvenstvu. "Kenguri" su takmičenje završili u šesnaestini finala gde su poraženi od Egipta posle penala.