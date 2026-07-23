Crvena zvezda je prošle nedelje vratila u svoje redove Osmana Bukarija, ali to nije sve kada je reč o pojačanjima na krilnoj poziciji. Novo ime koje se nalazi na radaru srpskog šampiona je Helio Varela.

Reč je o reprezentativcu Zelenortskih Ostrva koji trenutno igra za Makabi iz Tel Aviva. Dospeo je u centar pažnje na tek završenom Mundijalu gde je postigao gol na utakmici protiv Urugvaja (2:2). U dresu Makabija odigrao je 42 utakmice u svim takmičenjima, postigao šest golova i upisao dve asistencije.

Ipak, nije samo Zvezda zainteresovana za njega, pošto su igri još Ferencvaroš, Samsunspor i Karabag.

Visina obeštećenja za sada nije zvanično poznata, ali je negde oko četiri miliona evra. Dva kluba su sarađivala prilikom dolaska Felisija Milsona u redove šampiona Srbije. Tada je klub sa "Marakane" platio Izraelcima obeštećenje u iznosu od pet miliona evra.

Trener Dejan Stanković ne računa na Daglasa Ovusua, kao i na Šavija Babiku, pa je zbog toga potrebna veća konkurencija na krilnim pozicijama.