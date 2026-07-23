Na video-zapisu, koji je prema navodima britanskog Sana snimao jedan od reprezentativaca, vidi se kako jedan fudbaler drži drugog za vrat, dok ostali igrači okupljeni u hotelskoj sobi sve posmatraju, snimaju telefonima i uzvikuju uvredljive poruke, podstičući sukob. U jednom trenutku mladić je oboren na krevet, dok su kamere i dalje bile uperene ka njemu.

Povodom incidenta oglasio se i Fudbalski savez Engleske (FA), koji je saopštio da je slučaj rešen još prošle godine.

- Bili smo upoznati sa internim incidentom koji se dogodio tokom okupljanja muške reprezentacije do 16 godina u oktobru 2024. godine. Pitanje je odmah rešeno i smatra se zaključenim - navodi se u saopštenju FA.

Iako Savez nije otkrio da li su učesnici incidenta disciplinski kažnjeni, objavljivanje snimka izazvalo je veliku pažnju u britanskoj javnosti i ponovo otvorilo pitanja o ponašanju mladih reprezentativaca van terena.