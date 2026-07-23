Dvadesetogodišnji defanzivac tako će karijeru nastaviti u Glazgovu, nakon što je prošao kompletan omladinski pogon crno-belih i afirmisao se u prvom timu.

Klub iz Humske prihvatio je poboljšanu ponudu iz Glazgova, koja iznosi 5.000.000 evra na ime fiksnog obeštećenja, uz dodatnih 500.000 evra kroz bonuse i deset odsto zarade od narednog transfera.

Dragojević je važan deo svog razvoja proveo u Teleoptiku, a za prvi tim Partizana debitovao je u martu 2025. godine.

-FK Partizan zahvaljuje Vanji na svemu što je pružio u crno-belom dresu i želi mu mnogo uspeha u nastavku karijere. Vanja, srećno! - navodi se u saopštenju crno-belih.

U crno-belom dresu odigrao je ukupno 52 zvanične utakmice, postigao četiri gola, dok je na 34 meča nosio kapitensku traku.

Iz Humske su se od mladog reprezentativca oprostili zahvalivši mu na doprinosu koji je dao klubu.

Dragojević će u Rendžersu imati prvi inostrani angažman u karijeri.