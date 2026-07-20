Fudbaleri Partizana saznaće ovog ponedeljka imena potencijalnih rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
Crno-beli u četvrtak igraju protiv luksemburške Une, a danas u 14 časova dobiće imena protivnika u trećoj rundi.
Može se reći da su crno-beli prošli sasvim dobro, mada bi možda bilo poželjno izbeći par BATE Borisov - Sion.
Potencijalni rivali su:
Panavežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan)
Žilina (Slovačka) – Katovice (Poljska)
Dila Gori (Gruzija) – Apolon Limasol (Kipar)
BATE Borisov (Belorusija) – Sion (Švajcarska)
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