Fudbaleri Partizana saznaće ovog ponedeljka imena potencijalnih rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Crno-beli u četvrtak igraju protiv luksemburške Une, a danas u 14 časova dobiće imena protivnika u trećoj rundi.

Može se reći da su crno-beli prošli sasvim dobro, mada bi možda bilo poželjno izbeći par BATE Borisov - Sion.

Potencijalni rivali su:

Panavežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan)

Žilina (Slovačka) – Katovice (Poljska)

Dila Gori (Gruzija) – Apolon Limasol (Kipar)

BATE Borisov (Belorusija) – Sion (Švajcarska)