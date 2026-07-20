Fudbaleri Crvene zvezde u utorak započinju svoju evropsku avanturu u Severnoj Irskoj, ali će pre toga saznati rivala u trećoj rundi kvalifikacija.

Žreb za ovu fazu takmičenje zakazan je za danas od 12 časova.

Iako smo navikli da UEFA skraćuje spiskove potencijalnih rivala, ovog puta to nije slučaj, pa je ostalo šest dvomeča od koga će jedan biti uparen sa šampionom Srbije.

U pitanju su dvomeči:

Ararat (Jermenija) – Šamrok (Irska)

Sabah (Azerbejdžan) – KuPS (Finska)

Vikingur (Island) – Hapoel Ber Ševa (Izrael)

Mjalbi (Švedska) – Linkoln (Gibraltar)

Levski (Bugarska) – Univerzitatea Krajova (Rumunija)

Ki Klaksvik (Farska Ostrva) – Kauno Žalgiris (Litvanija)