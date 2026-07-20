Reprezentativac Zelenortskih Ostrva, hita upravo završenog Svetskog prvenstva, Helio Varela mogao bi da bude novo pojačanje Crvene zvezde.

Prema navodima izraelskih medija, njegov transfer iz Makabi Tel Aviva na Marakanu je blizu realizacije.

Međutim, crveno-beli imaju konkurenciju u vidu turskog Samsunspora i azerbejdžanskog Karabaga, učesnika nokaut faze Lige šampiona prethodne sezone.

Varela se na Svetskom prvenstvu istakao i individualno golom u remiju sa Urugvajem (2-2), dok je za Makabi prošle sezone na 42 utakmice zabeležio šest postignutih golova.