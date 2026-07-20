Francuski stručnjak Rudi Garsija nije više selektor fudbalera Belgije.

Fudbalski savez Belgije i Garsija (62) su se sporazumno razišli posle kraja Svetskog prvenstva na kojem je Belgija eliminisana od Španije u četvrtfinalu.

-Posle razgovora sa čelnicima Saveza, odlučili smo da ne produžimo odličnu avanturu koju smo delili tokom proteklih 18 meseci. Ostavljam Belgiju u Ligi A UEFA Lige nacija i među osam najboljih

timova na svetu.

Želim Belgiji puno uspeha u nastavku generacijske tranzicije koju sam sa ponosom pomogao da pokrenem - stoji u objavi Garsije na društvenim mrežama.

Garsiji je rad u Belgiji bio prvi selektorski posao, a u klupskoj karijeri je između ostalih vodio Olimpik iz Marselja, Romu, Napoli, Lion i Lil.