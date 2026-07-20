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Rastanak: Francuz više nije selektor Belgije
Belgija ostala bez selektora
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Francuski stručnjak Rudi Garsija nije više selektor fudbalera Belgije.
Fudbalski savez Belgije i Garsija (62) su se sporazumno razišli posle kraja Svetskog prvenstva na kojem je Belgija eliminisana od Španije u četvrtfinalu.
-Posle razgovora sa čelnicima Saveza, odlučili smo da ne produžimo odličnu avanturu koju smo delili tokom proteklih 18 meseci. Ostavljam Belgiju u Ligi A UEFA Lige nacija i među osam najboljih
timova na svetu.
Želim Belgiji puno uspeha u nastavku generacijske tranzicije koju sam sa ponosom pomogao da pokrenem - stoji u objavi Garsije na društvenim mrežama.
Garsiji je rad u Belgiji bio prvi selektorski posao, a u klupskoj karijeri je između ostalih vodio Olimpik iz Marselja, Romu, Napoli, Lion i Lil.
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