Džef Harst nije više jedini Englez s het-trikom u nokaut-fazi Mundijala, u društvu legende Vest Hema odsad je Bukajo Saka, strelac tri gola u najluđoj utakmici SP 2026. - 6:4 protiv Francuske!

Raspucani „tobdžija“, može biti ljut što mu omraženi selektor Tuhel nije dao ni minut protiv Argentine golovima u 37, 45+1. i 87. iz penala stao je uz rame danas 84-godišnjem asu s titulom sera koji je obeležio jedinu svetsku titulu u vlasništvu Tri lava. Harst je u finalu 1966. protiv SR Nemačke svoj drugi (engleski treći) gol postigao iako je i dan-danas pitanje da li je lopta prešla liniju. Pomoćni sudija Tofik Bahramov - da, stadion u Bakuu po njemu nosi ime - nije signalizirao Dinstu, pogodak je priznat, a ser Džef je kasnije kompletirao het-trik za konačnih 4:2 posle produžetaka.

I evo, šest decenija kasnije, 60 godina mlađi od Harsta se upisao u istoriju reprezentacije Engleske, kojoj je ovo najbolji plasman na Mundijalu posle te šampionske '66. Saka sad ima 17 golova u nacionalnom dresu, više od njega u aktuelnom timu imaju Hari Kejn (85) i Markus Rašford (19).

- Mnogo nas boli poraz u polufinalu, siguran sam i navijače kod kuće, ali moramo da dignemo glavu i idemo dalje - kaže MVP meča za treće mesto u Majamiju.

Znao je, kaže, da će on pucati penal, iako je u igri bio Belingem.

- Džud mi je rekao da uzmem loptu i krenem po het-trik. Niko nije pokušao da me omete - dodaje Bukajo Saka, uz napomenu da je bio spreman i za Argentinu, koja je sinoć protiv Španije branila titulu prvaka sveta.

Saka je na Mundijalu imao podršku verenice Tolami Benson, koja je uz ostale engleske „vagsice“ (supruge, devojke, partnerke fudbalera) navijala za Tri lava u Americi. Model i influenserka bodri

Bukaja na svakom velikom turniru, mada priznaje da se baš ne razume u fudbal.

- Sve što treba da znam je da moj čovek igra dobro. Nije stvar u meni, već u njemu - veli ova tamnoputa lepotica, zaprošena novembra prošle godine.