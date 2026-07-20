Bukari je igrač koji pravi razliku ako je i na 70 odsto spremnosti, reče Dejan Stanković posle ubedljive superligaške premijere, a dan pošto se Ganac vratio na „Marakanu“.

Povremeni reprezentativac „crnih zvezda“, za kojim je i učešće na Mundijalu 2022. i gol u porazu protiv Ronaldovog Portugala na šampionatu u Kataru, uveliko trenira na pomoćnom terenu stadiona „Rajko Mitić“. Znači li to da će ga trener povesti danas u Severnu Irsku, ostaje da se vidi, svakako na to ima pravo.

Prvak Srbije je, naime, licencirao poslednje pojačanje za dvomeč s Larnom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pa je na Stankoviću da odluči hoće li 27-godišnje krilo odmah da gurne u vatru. Ili sačeka beogradski revanš naredne sedmice.

Crveno-beli danas popodne lete za Belfast. Sledeći običaj iz prvog Dekijevog mandata, Ivanić i društvo neće trenirati dan uoči meča na stadionu „Inver park“ u Larnu.

A kod smo kod tradicije, valja podsetiti da je Zvezda dvaput odmeravala snage s timovima iz Severne Irske. Protiv Linfilda 1969/70. je ostvarila dve pobede (8:0, 4:2), a u postbarijevskoj sezoni, takođe u Kupu šampiona, Portadaun je isprašen s 4:0 i 4:0. Sve sem još dva ubedljiva trijumfa šampiona Srbije bila bi senzacija, tako bar misle kladionice koje na Zvezdu za prvi meč daju kvotu 1,13, a na Larn - 15,00!

Trener Stanković ne može da računa na Radeta Krunića za prvi duel s Larnom, jer iskusni vezista mora da miruje posle peha na superligaškoj premijeri.

ZVEZDIN SASTAV ZA 2. KOLO - golmani: 1 Mateus, 77 Ivan Guteša; defanzivci: 13 Miloš Veljković, 25 Strahinja Eraković, 30 Frenklin Tebo Učena, 66 Jungvu Seol; vezisti: 4 Mirko Ivanić, 10 Aleksandar Katai, 14 Osman Bukari, 15 Mohamad Abu Fani, 20 Tomas Handel, 21 Timi Maks Elšnik, 23 Nair Tiknizjan, 24 Nikola Stanković, 33 Rade Krunić; napadači: 7 Marko Arnautović, 8 Kristijan Balov, 9 Džej Enem, 17 Bruno Duarte, 70 Muhamed Čam, 75 Loizos Loizu.