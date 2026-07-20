Lukasen je reprezentativac Gane i na Mundijalu je dao nedavno gol protiv Hrvatske, a igrao je i šesnaestinu finala u duelu sa Kolumbijom.

Prema informacijama Sportala, Lukasen stiže u Crvenu zvezdu bez obeštećenja.

Lukasen bi trebalo u sredu da potpiše ugovor i dođe u klub koji je prošlog leta izbacio u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Lukasen ima 31 godinu, a u poslednje dve sezone bio je standardan u prvenstvu Kipra i na međunardonoj sceni za Pafos. Igrao je Ligu konferencije, pa Ligu šampiona.

Igrao je kao mlad fudbaler za AZ Alkmar i PSV, potom Hertu, Anderleht, Kasimpašu i Karagumruk. Pafos ga je doveo 2024. godine iz Makabija (Tel Aviv).