Portugalski Porto predstavio je novo pojačanje uoči predstojeće takmičarske godine. Aktuelni šampion Portugala doveo je južnokorejskog reprezentativca In Beom Hvana, koji je svojevremeno blistao u dresu Crvene zvezde gde je stekao renome miljenika publike sa Marakane.

Hvan je stigao iz Fejenorda i potpisao ugovor sa Zmajevima do 2028. godine, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Iskusni vezista će u ekipi trenera Frančeska Fariolija nositi dres sa brojem 16 i predstavljaće veliku snagu u veznom redu portugalskog giganta.