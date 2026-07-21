Reprezentativac Srbije i fudbaler Fenerbahčea Ognjen Mimović otpisan je u turskom klubu i na njega se više ne računa.

Uprkos dobrim izdanjima na pripremnim utakmicama, trener Ismail Kartal odlučio je da mu je Srbin višak i nije na spisku igrača za kvalifikacija za Ligu šampiona.

To znači da je Crvenoj zvezdi sada otvoren put ka dovođenju povratnika na "Marakanu" i jačanja konkurencije na desnom beku.

Mimović je početkom 2025. godine prešao u Fenerbahče za 6.700.000 evra, ali se nije pokazao u Turskoj. Igrao je na pozajmicama u Zenitu i Pafosu.