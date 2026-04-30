Iako je sezona još uvek u toku, Crvena zvezda uveliko razmišlja o letnjem prelaznom roku.

Čelnici kluba imaju cilj da sklope što jači tim sa ciljem da se crveno-beli vrate u Ligu šampiona. Već se pojavila informacija da šampion Srbije želi Aleksu Terzića i deluje da ne bi trebalo da bude problema oko realizacije, pošto i reprezentativac Srbije i Salcburg žele da se raziđu.

Ipak, to nije sve.

Zvezda ima cilj da pronađe adekvatna rešenja u odbrani pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona, a neophodan je širok igrački kadar.

Navodno, u planu je dovođenje još jednog srpskog reprezentativca. Reč je o Ognjenu Mimoviću, koji će se po kraju pozajmice u Pafosu vratiti u Fenerbahče koji ga je i doveo iz Zvezde januaru prošle godine.

Nema sumnje da bi crveno-beli dovođenjem Terzića i Mimovića završili veliki posao za sledeću sezonu.