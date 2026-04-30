Belgijski teniser Aleksandar Bloks plasirao se u polufinale Mastersa u Madridu, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 6:4, 6:4.



Meč je trajao jedan sat i 36 minuta. Bloks je 69. teniser sveta, dok se Rud, koji je branio titulu na Mastersu u Madridu, nalazi na 15. mestu ATP liste.



Bloks će u polufinalu turnira u glavnom gradu Španije igrati protiv pobednika meča između Italijana Flavija Kobolija i Aleksandra Zvereva iz Nemačke.



U drugom polufinalu sastaće se Italijan Janik Siner i Francuz Artur Fis.



Masters u Madridu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.