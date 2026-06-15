Na novoj ATP listi koja je izašla, ovog ponedeljka, 15. juna, Novak Đoković je pao za jedno mesto i sada je osmi teniser sveta.

Novak još uvek nije objavio da li će odigrati neki, makar i egzibicioni meč, pred start Vimbldona, koji počinje 29. juna.

Njega je na sedmom mestu smenio Danil Medvedev. Osim ovog nije bilo drugih promena u top deset tenisera sveta. Prva trojica su baš kao i prošle sedmice Janik Siner, Karlos Alkaras i Aleksandar Zverev.

Kada su srpski teniseri u pitanju, u najboljih sto nalaze se i Miomir Kecmanović, na 80. poziciji i Hamad Međedović, na 67. mestu.

Dušan Lajović je 139, a Laslo Đere 225. na planeti, dok je mladi Ognjen Milić 359.