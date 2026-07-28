Poznat je spisak igrača za ovogodišnje izdanje Lejver kupa, a na njemu nema prvog tenisera sveta Janika Sinera.

Tim sveta čine Tejlor Fric, Aleks de Minor, Tomi Pol, Aleksander Bublik, Ben Šelton i Lerner Tijen – trener je Andre Agasi.

Članovi tima Evrope su Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Rafael Hodar, Flavio Koboli, Kasper Rud i Jakub Menšik, a trener je Joakim Noa.

Zanimljivo da Siner nikada nije bio deo turnira koji je pod patronatom nekadašnjeg švajcarskog tenisera Rodžera Federera.

Ovo će biti deveto izdanje Lejver kupa, a trofej brani Tim sveta, koji je ukupno tri puta slavio.

Turnir se ove godine igra u Londonu (O2 arena) od 25. do 27. septembra, dok će 2027. biti održano u Los Anđelesu.