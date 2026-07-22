Janik Siner se ponovo našao na udaru u sopstvenoj domovini. Italijani su mu ranije zamerali propuštanje Dejvis kupa i Olimpijskih igara u Parizu, a sada je reč o novcu i mestu boravka.

Dvoje uglednih italijanskih novinara, Đovana Boteri i Luka Somi, pokrenuli su lavinu oštrih komentara na račun prvog reketa sveta. Razlog je Sinerova odluka da mu prebivalište bude u Monte Karlu, poznatom poreskom raju, a ne u rodnoj zemlji.

Boteri nije birala reči, ističući da je Sinerovo izbegavanje plaćanja poreza u Italiji iritira.

- Stvarno me nervira što Siner živi u Monte Karlu. Uvek se zapitam: šta radiš sa 70 miliona evra godišnje? Kupiš sebi kuću, u redu, možda skuter, automobil, dva automobila. Kupiš kuću sinu. Ali šta onda? Mislim, 70 miliona... Ti ljudi imaju kuće i stvari za koje i ne znaju da ih poseduju - izjavila je Boteri.

Njen kolega Luka Somi nadovezao se poređenjem sa Sinerovim najvećim rivalom, Karlosom Alkarazom, koji je ostao veran Španiji.

- I mene to užasno nervira. Pitam se, zarađuješ 70 miliona evra godišnje, zašto ne uradiš isto što i Alkaraz? On je zadržao svoje poresko prebivalište u Španiji. Zar 70 miliona evra nije dovoljno? - zapitao se Somi.

Siner je pokušao da opravda svoju odlulu, tvrdeći da u Monaku ima mir koji u Italiji ne bi mogao da zamisli.

- Tamo sam počeo da treniram sa svojim prvim trenerom Rikardom Pjatijem i odlučio sam da se preselim. U Monaku ima mnogo igrača sa kojima mogu da treniram, teretane su odlične i svi uslovi su mi pri ruci. Tamo se osećam kao kod kuće, osećam se dobro - rekao je Siner i dodao:

- Imam normalan život, mogu da odem u supermarket bez ikakvih problema.