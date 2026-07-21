Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn iz Severne Irske rezulatom u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Šampion Srbije je upisao siguran trijumf pred revanš u Beogradu sledeće nedelje.

Zvezdini fudbaleri su važili za velikog favorita na ovom meču, a to su od samog starta utakmice i pokazali. Ofanzivna je Zvezda bila čim se čuo sudijski zvižduk za početak meča. Već u 9. minutu igrači beogradskog tima su uputili udarac u protivnikov okvir gola, a pokušao je Duarte.

Upravo je Brazilac u 26. minutu dobio priliku da sa bele tačke donese prednost Zvezdi, a to je i iskoristio.

Neko od igrača Larna je igrao rukom u kaznenom prostoru, niko na terenu to nije video, ali je VAR reagovao i doneo ispravnu odluku.

Nastavila je Crvena zvezda da dominira i u nastavku, a prednost srpskog šampiona je duplirao Vasilije Kostov u 55. minutu.

Ali, svemu je prethodila magija Bukarija. Oslobodio se protivnika na maestralan način, ubacio loptu u kazneni prostor, a Kostov ju je sigurno sproveo u mrežu.

Nije se tu zaustavila ekipa Dejana Stankovića. Ponovo je Duarte pogodio za 3:0, dok je Abu Fani upisao asistenciju. Tačku na utakmicu stavio je Mohamed Čam u 85. minutu, to je bio njegov prvenac u Zvezdinom dresu, za ubedljiv trijumf beogradskih crveno-belih od 4:0.

Zvezda je tako upisala siguran trijumf u Severnoj Irskoj i sada je čeka miran revanš u Beogradu pred domaćim navijačima naredne nedelje i prilika da se overi plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, gde će je čekati bolji iz meča Hapoel Ber Ševa iz Izraela i Vikingur sa Islanda.

Meč ste pratili uživo putem našeg bloga:

Larn - Crvena zvezda (0:4)

Stadion: "Inver Park"

Kapacitet: 2.732

Glavni sudija: Rareš Vidikan (Rumunija)

Larn: Feruguson, Gosgrou, Bent, Ridli, Doneli, Doerti, Galaher, Grejem, Mekenef, Lusti, Sloan

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Elšnik, Abu Fani - Loizu, Kostov, Ivanić - Duarte

Drugo poluvreme:

Ubedljiva pobeda Zvezde!

90. minut - Dva minuta do kraja!

85. minut - Goool! Čam je pogodio! Kakva golčina! Ovo je sada već i više nego ubedljiva prednost za Crvenu zvezdu! - 0:4

81. minut - U igri je i Marko Arnautović, zamenio je Abu Fanija

75. minut - Opasan šut Čama, namestio se na levicu, gađao pod prečku, ali je Ferguson vrhovima prstiju izbacio u korner

72. minut - Tri izmene u Zvezdi: Čam, Katai i Enem menjaju Duartea, Kostova i Ivanića

67. minut - Goool! Bruno Duarte je ponovo pogodio za ubedljivu prednost Zvezde! - 0:3

65. minut - Velika prilika za Crvenu zvezdu! Bukari je "prebacio" na desnu nogu, imao 1 na 1 sa golmanom Larna, ali je ta lopta završila pored gola

59. minut - I treći gol Zvezde visi u vazduhu, Duarte, Bukari i Seol su odlično kombinovali, ovaj poslednji je centrirao, a Ivanić je za "dlaku" bio kratak u petercu...

55. minut - Goool! Zvezda je preko Kostova duplirala prednost! - 0:2

46. minut - Počeo je drugi period igre!

Prvo poluvreme:

45. minut - Igraće se još tri minuta u nadoknadi prvog poluvremena

40. minut - Šutirao je Kostov pored stative....

34. minut - Zvezda sigurno diktira tempo igre, za sada bez ikakvih pretnji od strane ekipe iz Severne Irske

26. minut - Goool! Zvezda vodi! Bruno Duarte je sa bele tačke pogodio! - 0:1

25. minut - Penal za Zvezdu! VAR je presudio da je jedan igrač Larna igrao rukom, to na terenu niko nije primetio, ali jeste VAR tehnologija

20. minut - Seol je dobio bez ikakve potrebe žuti karton...Nakon što su fudbaleri Crvene zvezde uspeli da prekinu akciju domaćina, već negde na oko 70 metra udaljenosti od svog gola, reprezentativac Južne Koreje je šutnuo loptu kako igra ne bi mogla brzo da se nastavi. Rumunski arbitar mu je pokazao žuti karton zbog šutiranja lopte sa mesta prekršaja.



13. minut - Nastavila je Zvezda sa inicijativom, šutirao je ovaj put Mohamed Abu Fani, kojem je Seol Jung Vu odigrao povratnu loptu na dvadesetak metara od gola, ali je golman domaće ekipe zaustavio i ovaj udarac

9. minut - Uputila je Zvezda i prvi udarac u okvir gola, Duarte je dobro zahvatio loptu posle centaršuta sa desne strane, ali, gađao je direktno u golmana Fergusona

5. minut - Dobar centaršut Loizua sa desne strane, Ivanić je bio kratak da glavom proba da zapreti Fergusonu

3. minut - Ivanić je proigrao mladog vezistu Zvezde u petercu, ali je ovaj samo vrhom kopačke zahvatio loptu do golmana Larna

1.minut - Počela je utakmica!

20.52 - Navijači Zvezde u Larnu:

20.03 - Pred večerašnji duel, navijačima Crvene zvezde koji su doputovali u Severnu Irsku stigla je zvanična poruka dobrodošlice od strane Nika Đanotija, većinskog akcionara i predsednika domaćeg Larnea.

-U ime čitave zajednice i svih građana Larnea, želim da uputim najsrdačniju dobrodošlicu navijačima Crvene zvezde koji su doputovali na večerašnju utakmicu. Želimo vam mnogo sreće i iskreno se nadamo da ćete uživati u svemu što naš grad i Severna Irska imaju da ponude.

19.34 - Omri Glazer napustio "Marakanu":

19.25 - Za razliku od crveno-belih, Larn je morao da prođe jednu rundu kvalifikacija. Šampion Severne Irske je eliminisao Tre Fiori pobedom u San Marinu (1:0), a onda su i na domaćem terenu upisali trijumf od 2:1, pa su tako izborili duel sa prvakom Srbije.

Dejan Stanković po dolasku u Severnu Irsku:

-Očekujem tvrdu i direktnu utakmicu, a podloga je ta koja jeste. Pričali smo o tome i dobili informaciju da je u pitanju pravi plastični, veštački teren. Sigurno da njihova prednost može da bude u tome, a na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu i da ne mislimo o tome. Moramo da prihvatimo ulogu favorita, ali to moramo da opravdamo i na terenu. Kvalitet je na našoj strani, ali moramo da odgovorimo na duel. To je nešto o čemu smo pričali, da prihvatimo ulogu favorita, ali i da to u potpunosti pokažemo na terenu - rekao je Dejan Stanković.

Ovako je izgledao i dolazak fudbalera Crvene zvezde u Severnu Irsku:

19.15 - Pobednik ovog dvomeča će u trećem kolu kvalifikacija igrati sa boljim iz meča Vikingur - Hapoel Ber Ševa

19.10 - Zvezda i Larn se do sada nisu sastajali u zvaničnim takmičenjima, pa će tako predstojeći duel predstavljati prvi okršaj ova dva kluba

19.00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Severne Irske.