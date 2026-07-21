Tejlor (47) odlazi u penziju kao jedan od stubova Premijer lige, u kojoj je pravdu delio na čak 433 utakmice. Tokom bogate karijere, ovaj Englez je sakupio neverovatnih 831 profesionalni meč u klupskom i reprezentativnom fudbalu.

Njegov poslednji ples na velikoj sceni bio je duel osmine finala Mundijala između Portugala i Španije, odigran 6. jula, u kojem je "Crvena furija" slavila minimalnim rezultatom 1:0.

U emotivnom obraćanju povodom povlačenja, Tejlor je istakao da je došlo vreme za nove izazove.

-Suditi na elitnom nivou bila je ogromna privilegija, ali pritisak je intenzivan, a nadzor konstantan. Sada je pravi trenutak da se povučem i radujem se prelasku u sledeće poglavlje svoje karijere – izjavio je Tejlor.

On se posebno zahvalio svojim dugogodišnjim pomoćnicima, Gariju Besviku i Adamu Nunu, kao i porodici na "nepokolebljivoj podršci tokom ogromnih žrtava koje je ova karijera zahtevala".

Entoni Tejlor je bio čovek od poverenja za najveće utakmice. Pored dva finala FA kupa, sudio je i finale Lige Evrope. Njegova internacionalna karijera obuhvata učešće na dva Svetska prvenstva (2022. i 2026. godine), kao i na dva Evropska prvenstva (2020. i 2024. godine). Zanimljivo je da je u Premijer ligi debitovao još u februaru 2010. godine na meču Fulama i Portsmuta.