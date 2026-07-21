Nakon finalne utakmice Svetskog prvenstva u kojoj je Španija savladala Argentinu i postala novi šampion sveta, reprezentacija "Gaučosa" našla se pod žestokim kritikama javnosti zbog načina igre i incidentnog ponašanja nakon meča. Posebno oštar bio je legendarni novinar britanskog "Daily Mail-a", Džef Pauel, koji je u svom autorskom tekstu diskvalifikovao Lionela Mesija iz trke za najboljeg igrača svih vremena.

Pauel, koji je tokom 57 godina karijere izveštavao sa 13 planetarnih smotri, opisao je finale kao "najružnije u istoriji", a argentinske fudbalere nazvao "grubijanima".

- Zašto Lionel Mesi, nepokajani prevarant, više nije ni među pet najvećih fudbalera svih vremena – i zašto će zauvek ostati obeležen kao vođa argentinskih grubijana u najružnijem finalu Svetskog prvenstva ikada - piše u surovoj analizi britanskog veterana.

Pauel se osvrnuo i na debatu o najboljem ikada, ističući da je Pele jedini istinski kralj fudbala, dok je Mesi "lažni pretendent".

- Na stadionu se nakratko pojavila fotografija istinski najvećeg fudbalera svih vremena, bez njegovog imena, pre nego što je ekipa predvođena lažnim pretendentom na taj presto oskrnavila njegovu predivnu igru. Pelea je sigurno mučila užasavajuća mogućnost da se Argentina provuče do naslova nakon penala, pošto su njeni igrači tokom utakmice više udarali Špance nego loptu - navodi Pauel.

Britanac je posebno zamerio Mesiju ulogu kapitena, istakavši da je morao da osudi divljaštvo svojih saigrača.