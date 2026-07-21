Hrvatski reprezentativac je, gostujući u podkastu "Karijera u retrovizoru", govorio o reprezentaciji, NBA ligi i Realu, ali je posebnu pažnju privukla njegova priča o incidentu iz Madrida.

-Kada je krenula tuča, krenuo sam na Pantera. Međutim, Musa je bio ispred mene i vidim po njemu da misli: ‘Šta ti radiš?’ Kada je tuča, nemaš šta da radiš nego da se skloniš - počeo je Hezonja.

Istakao je da se tokom opšteg haosa sve događalo ogromnom brzinom.

-Sve se jako brzo događa, a ja tražim nekoga na koga da krenem kada je već nastao haos. Ispred mene Smailagić ludi, a onda se dogodila najjača scena svih vremena.

Hezonja je potom otkrio kako je izgledao njegov susret sa tadašnjim centrom Partizana.

-Vidi me i kaže:

-O, pa ti si bre. a onda se okrene i ode da juri nekog drugog. Odmah je shvatio da nije dobra ideja. To mu uvek kažem kada ga vidim i svaki put se smejemo - zaključio je Hezonja.