Iako se klub iz Jerusalima nadao da bi zaobilaznim putem već ove sezone mogao do Evrolige, naredne godine će ipak nastupati u Evrokupu.

Međutim, to ih nije sprečilo da krenu u silovito sklapanje igračkog kadra koji na papiru deluje izuzetno moćno.

Najnovije pojačanje kluba stiže direktno iz NBA lige. Kako prenosi izraelski Sport 5, Hapoel je uspeo da angažuje Dejvida Rodija (25), košarkaša koji je 2022. godine izabran kao 23. pik na NBA draftu.

Put do dogovora bio je pun preokreta. Rodi je prvobitno odbio ponudu tešku 2,2 miliona dolara za dve sezone, Hapoel je potom podigao ulog i ponudio mu 1,5 miliona dolara po sezoni.

Amerikanac je prihvatio finansijski izdašniju ponudu i potpisao dvogodišnji ugovor ukupno vredan 3.000.000 dolara.

Rodi iza sebe ima solidno iskustvo u najjačoj ligi sveta. Prošle sezone bio je saigrač srpskog asa Nikole Jokića u Denver Nagetsima, gde je prosečno beležio osam poena i četiri skoka po utakmici.

Pored Denvera, tokom NBA karijere nosio je dresove Memfisa, Filadelfije i Atlante, a nastupao je i u razvojnoj G ligi.