Džejlin Smit je novi košarkaš Hapoela iz Jerusalima. Bivši plejmejker Partizana je stigao Turk Telekoma i sarađivaće sa Sašom Obradovićem, koji je postao novi trener ovog izraelskog kluba.

Prema navodima izraelskih medija, Amerikanac će zaraditi 1.500.000 dolara za dve sezone. Smit se po potpisu ugovora obratio javnosti i izneo prve utiske.

- Srećan sam i uzbuđen što se pridružujem Hapoelu iz Jerusalima. Zahvaljujem Saši Obradoviću i svim ljudima u klubu na ukazanom poverenju. Dolazim sa velikom motivacijom i učiniću sve što je u mojoj moći da doprinesem uspehu tima i ostvarenju naših visokih ciljeva. Jedva čekam da dođem u Izrael i izbliza doživim snagu navijača. Napred, Hapoel - rekao je Smit.

Istovremeno, Obradović je izrazio veliko zadovoljstvo što je klub uspeo da angažuje iskusnog plejmejkera.

- Veoma sam srećan što nam se Džejlin pridružuje. On je igrač koji donosi izuzetnu kombinaciju čvrstine, košarkaške inteligencije, šuta i sposobnosti da utiče na igru na obe strane terena. Dolazi sa bogatim iskustvom stečenim na najvišim nivoima evropske košarke i sposoban je da doprinese u širokom spektru uloga. Nemam nikakvu sumnju da će nam Džejlin mnogo pomoći i postati značajan i važan deo našeg sastava.