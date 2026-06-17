Pred nama je osam vrhunskih borbi, gde ćemo gledati odbranu WBC pojasa Tomislava Vukomanovića, najbolju srpsku bokserku Saru Ćirković, regionalne MMA zvezde Dušana Džakića i Vasa Bakočevića, koji ulaze u bokserski ring, kao i borbe nekih od najboljih srpskih i regionalnih boksera. Karata je sve manje i mogu se kupiti na Tickets.rs platformi po ceni od 4.000 dinara.

Naša najbolja bokserka Sara Ćirković odradiće svoj treći profesionalni meč, izuzetno važan rejting meč u profesionalnim vodama. Njen nastup imaće humanitarni karakter, jer je odlučila da svoje bokserske rukavice nakon meča budu stavljene na aukciju kako bi se prikupila preko potrebna novčana sredstva za lečenje Anastasije Obradović iz Ljubovije.

Sarina protivnica biće opasna i neporažena Leticija Amanua iz Gane, koja u svojoj profesionalnoj karijeri ima besprekoran skor od šest pobeda, od čega čak četiri nokautom (6-0, 4 KO).

- Verujem da ćemo svi zajedno pobediti. Moja protivnica je iz Gane i ima skor 6-0, tako da me definitivno očekuje težak meč. Naravno, nijedan protivnik nije nepobediv. Detaljno sam spremala taktiku sa svojim timom i verujem da ću trijumfovati, jer ovo veče boksujem za Anastasiju – izjavila je emotivna, ali samouverena Sara Ćirković, koja jedva čeka nastup u Beogradu.

- Boksovanje pred svojom publikom uvek ima svoju draž. Mnogo sam puta već boksovala u Beogradu i jedva čekam taj meč. Dolaze i navijači iz Republike Srpske.

Tomislav Toma Vukomanović braniće titulu profesionalnog WBC International Silver prvaka u superlakoj kategoriji. On u ovaj meč ulazi sa savršenim profesionalnim skorom od 13 pobeda iz isto toliko mečeva (6 nokautom), a na konferenciji je istakao i koliko je za njega značajan trener Duško Zorić, kojeg sada zove ocem, nakon što je još kao beba ostavljen u domu za decu bez roditeljskog staranja.

Njegov rival u borbi predviđenoj za maksimalnih 10 rundi biće Derek Kvej iz Gane, koji takođe ne zna za poraz i predstavlja ogroman izazov za srpskog borca. Trijumf u ovom meču Vukomanoviću otvara vrata ka samom vrhu svetske rang-liste i poziciji zvaničnog izazivača za titulu šampiona sveta.

Vukomanović nije krio oduševljenje humanitarnim aspektom revije, ali je poslao i emotivnu poruku zahvalnosti:

- Velika mi je čast što sam na ovakvom događaju i među ovakvim borcima. Motivacija mi je dodatno skočila kada sam čuo da revija ima humanitarnu svrhu. Želim da se zahvalim predsedniku Bokserskog saveza Srbije, Nenadu Borovčaninu, na ukazanoj prilici da radim glavnu borbu večeri. Protivnika smo detaljno analizirali i taktika je potpuno spremna. Posebno želim da se zahvalim svom ocu i treneru Dušku Zoriću.

- Svi znaju moju životnu priču, da sam odrastao u domu za decu bez roditeljskog staranja, a on me je prihvatio kao dete, napravio od mene čoveka i doveo me do šampionskog pojasa. Obećavam da ću dati poslednji atom snage u ringu. Pripreme su već gotove, na vagi sam već tačan, samo da to potvrdimo zvanično i na merenju. Završne pripreme sam imao u Loznici, imao sam mnoge sparing partnere: Darka Stevanovića, Petra Sandića, Đorđa Andrijaševića, prošao sam sve moguće varijante, tako da u toku meča šta god da se desi, spreman sam na sve, ništa ne može da nas iznenadi – istakao je Tomislav Vukomanović.

Vaso Bakočević je bio u elementu i počeo je obraćanje šalom pred najavu svoje borbe protiv Hamze Vandere iz Ugande.

- Izvinjavam se unapred, mnogo sam nervozan, ovo mi je tek drugi profi meč – našalio se Bakočević, a zatim se osvrnuo na očekivanja pred borbu.

- Osećam se odlično, imao sam borbu pre 20 dana, prošao sam bez povreda, samo sam nastavio kamp i to je to. Ovo će mi biti tačno 86. profi borba, ne računajući kafanske tuče. Iskreno, nema stresa, lagan sam. Protivnik je dosta teži od mene, kontraš, na papiru deluje nezgodno, ali mislim da neće biti većih problema.

- Biće mu samo još crnje to što je teži, moliće se pre. Nisam ga proučio, samo sam video sliku. Ne proučavam mnogo protivnike, ko prati moju karijeru zna da se bijem sa svima u svim disciplinama, nije bitno uopšte. Zaokružite mu i 19. vezani poraz.

Bakočevićev rival je svojevremeno bio deo tragičnog meča, kada je njegov protivnik preminuo u ringu pred start druge runde od srčanog udara.

- Video sam to, to je tragična stvar, srčani udar je bio u pitanju. Mislim da je to jedina šansa da me pobedi, da mene srce okine, da umrem i da mu se upiše pobeda – u svom stilu je odgovorio Vaso Bakočević.

Dušan Džakić će takođe nastupiti u bokserskom ringu, a spektakl u Ložionici biće mu debi na bokserskoj sceni. Rival mu je Miloš Radišić, koji ima tri profi meča i tri poraza, a takođe dolazi iz MMA sporta.

- Dobio sam poziv predsednika Bokserskog saveza, Nenada Borovčanina, i to sam prihvatio. Čast mi je da mogu da delim ring sa bokserima i pravim šampionima. Ja sam se kao klinac bavio kik-boksom i ostvarivao sam zapažene rezultate, kao kadet, junior, pa čak i senior. Bio sam višestruki osvajač titule prvaka tadašnje Srbije i Crne Gore i 2004. godine sam osvojio pehar za najboljeg tehničara u kik-boksu. Poznajem osnove udaraca, ali to je jako daleko od onoga što ovi momci i Sara rade. Dešavalo mi se u poslednjih godinu i po dana da izgubim nokautom od protivnika protiv koga sam bio na papiru favorit i to početničkom greškom, a nedavno sam pobedio protivnika koji je po svim parametrima i kladionicama bio favorit u odnosu na mene, pogotovo u tom udaračkom segmentu. Uspeo sam ja njega da bacim na pod, a ne on mene. Što se mene tiče, nema nekih pravila. Bukvalno ni ja ne znam šta će se desiti u ringu. Najviše volim da se borim pred svojom publikom. Zahvaljujem se na svakom aplauzu i podršci.

Marko Marić, koji do sada ima sedam profi borbi i svih sedam pobeda, od čega pet nokautom, sa mnogo samopouzdanja najavio je svoju borbu protiv dosad neporaženog boksera iz Slovenije, Nejca Petriča.

- Ja sam spreman, jedva čekam taj dan i svi ćete videti šta će da bude. Video sam protivnika na brzinu, voli da se bije kao i ja, to je ono što mi treba, ne treba više da gledam, dovoljno mi je to. Pripreme su prošle dobro, spreman sam za borbu, jedva čekam da uđem u ring i da vam na delu pokažem sve, da ne pričam mnogo pred vama – istakao je Marko Marić.