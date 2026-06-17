Crvena zvezda je ovog leta dovela već šestoricu fudbalera, uključujući Džeja Enema i Strahinju Erakoviće koje je otkupila s pozajmica - što znači da je na "Marakani". Crveno-beli imaju nekolicinu fudbalera koji su prekobrojni, pa će neki od njih napustiti "Marakanu", a prvi na listi je Jegor Prucev.

Ruski internacionalan je otišao iz Zvezde kao slobodan igrač bez obeštećenja i karijeru će nastaviti u francuskom drugoligašu Dankerku, zvanično je potvrđeno.

Dankerk je sklopio ugovor sa Prucevim sve do 2030. godine, tako da ništa od povratka u Celje - koje ga je pikiralo.

Prucev je 25 puta nastupio za Zvezdu i upisao je ukupno tri asistencije, a dobio je i srpski pasoš.



