Fudbalska reprezentacija Argentine je na dominantan način počela odbranu titule na Svetskom prvenstvu. "Gaučosi" su na startu Mundijala savladali Alžir rezultatom 3:0, a sva tri gola je postigao Lionel Mesi.

Time je jedan od najboljih fudbalera svih vremena stigao do 16. pogotka na Svetskom prvenstvu, čime se izjednačio sa Miroslavom Kloseom na vrhu liste strelaca i već u narednom meču protiv Austrije će imati priliku da nadmaši slavnog nemačkog napadača.

Ipak, ovaj meč je imao dramatičnu uvertiru, a to su otkrili navijači Argentine za tamošnji list "La Nacion".

Oni tvrde da je njihov uber vozač pogođen metkom nakon što su putnici iz drugog vozila zapucali i otvorili vatru.

- Pucali su na automobil dok smo dolazili. Pucali su dva puta na Uber. Automobil se kretao, drugi auto je naišao i dva puta pucao na njega. U početku smo mislili da je probušena guma, ja nisam video šta se desilo. Vozač je zakočio, a onda sam video njegovu nogu - čovek je imao rupu na njoj. Pozvali smo policiju. Bilo je užasno - rekao je jedan od navijača.