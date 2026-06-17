Fudbaleri Partizana dobili su protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Žrebom je odlučeno da se crno-beli sastanu sa boljim iz dvomeča Una Strasen - La Fjorita.

Jasno je da će klub iz Humske biti veliki favorit s kim god se bude sastao, ali postoji oprez, s obzirom na značaj narednog kvalifikacionog ciklusa.

O samom ishodu žreba je govorio predsednik Partizana Rasim Ljajić.

- Moramo priznati da smo zadovoljni žrebom, ali svesni smo da uloga favorita apsolutno ništa ne mora da znači. U svakom slučaju imamo sasvim dovoljno razloga da budemo optimistični - rekao je Ljajić za Meridian sport.

Ljajić kao idealan primer ekspanzije fudbala i u manjim državama navodi brojna iznenađenja na aktuelnom Svetskom prvenstvu. Upravo zato očekuje maksimalnu odgovornost od svog tima, uz veru i očekivanje da će crno-beli prebroditi prepreku.

- Mundijal je najbolji pokazatelj da danas više ne postoje slabi protivnici. Uvek je neophodno biti na visini zadatka i ne ostavljati prostora da se bilo šta dovede u pitanje. Verujem da će sve biti dobro iz naše perspektive.

Upitan je da li bi više želeo protivnika iz Luksemburga ili iz San Marina.

- Ne volim da biram, ali svakako da priželjkujemo opciju koja će u finansijskom, sportskom i transportnom smislu najviše odgovarati klubu. Važno je da se ekipa što manje umara tokom putovanja, kao i da troškovi organizacije budu što prihvatljiviji - konstatovao je Ljajić.