Bivši košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije, Balša Koprivica, karijeru će nastaviti u Španiji, a nova destinacija je ekipa Burgosa. Podsećanja radi, pored šampionata i Kupa Španije, Burgos će naredne sezone biti učesnik Evrokupa.

Stameni centar je dugi niz godina igrao u SAD, srednja škola, NCAA, draftovan je od ekipe Šarltota 2021. godine kao 57. pik, ali je umesto u NBA ligu stigao u Partizan gde je proveo četiri godine.

Posle Partizana, Koprivica je sa uspehom branio boje Bahčešehira u periodu dok je trener bio Dejan Radonjić, Radonjića je na klupi zamenio Aleksandar Đorđević, a Balša Koprivica je od dosta ponuda koje je imao na stolu, izabrao španski Burgos.

Tokom karijere, Balša je dva puta osvajao trofej u ABA ligi, a jednom je bio i šampion Srbije. Sa reprezentacijom Srbije do 18 godina osvojio je zlatnu medalju na Evropskom šampionatu 2017. godine.