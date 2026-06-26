Srpski košarkaš Balša Koprivica nije više član Bahčešehira, saopštio je danas turski klub.

- Naš klub i Balša Koprivica sporazumno su završili saradnju. Balša je u naš tim stigao uoči sezone 2025/26, a ovom prilikom želimo da mu zahvalimo na svemu što je pružio u našem dresu i poželimo mnogo sreće i uspeha u nastavku karijere - saopštili su iz Bahčešehira.

Bivši centar Partizana i povremeni reprezentativac Srbije je u dresu turskog kluba zabeležio 21 nastup u Evrokupu (5.5 poena i 3.2 skoka), kao i 15 nastupa u turskom šampionatu (5.7 poena i 3.5 skoka).