Balša Koprivica više nije košarkaš Baščešehira. Turski klub je objavio da bivši centar Partizana neće biti član ekipe naredne sezone.

Koprivica je četiri godine nosio crno-beli dres, nakon čega je otišao u Baščašehir. Nadao se ozbiljnijoj ulozi i minutaži, ali do toga nije došlo i usledio je rastanak.

Koprivica je u redovima polufinalista Evrokupa i Superlige Turske u proseku upisivao 5.5 poena i 3.2 skoka ta 13.3 minuta po utakmici, kada je evropsko takmičenje u pitanju, odnosno 5.7 poena i 3.4 poena u šampionatu Turske za 13.2 minuta u proseku.

Srpski košarkaš je 2021. godine izabran kao 57. pik na NBA draftu. Nakon toga je potpisao za Partizan, ali nije uspeo da opravda svoj potencijal.