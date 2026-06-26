Vanja Milinković-Savić bi ovog leta mogao da pređe u Juventus.

Kako prenosi "Korijere delo sport", pozivajući se na "Il Napolistu", slavni italijanski klub pažljivo prati situaciju oko srpskog golmana koji je prošle godine prešao iz Torina u Napoli.

Trener Juventusa Lućano Spaleti izuzetno ceni njegove kvalitete i voleo bi da ga vidi u dresu "stare dame".

Napoli je navodno spreman da proda Milinković-Savića već posle samo jedne sezone, pošto je novi trener Masimilijano Alegri odredio Guljelma Vikarija kao prvog kandidata za mesto među stativama.

Golman Totenhema više nije u planovima londonskog kluba i dostupan je za oko 15 miliona evra, uz mogućnost da engleski klub dodatno spusti cenu kako bi što pre realizovao transfer. Za njega su zainteresovani Napoli i Juventus, što bi moglo da dovede do borbe dva italijanska kluba na tržištu.

Napoli u Vikariju vidi idealno rešenje za Alegrijev projekat, dok ga Juventus smatra znatno pristupačnijom opcijom u odnosu na svoju prvu želju – Emilijana Martinesa. Pregovori sa Aston Vilom oko argentinskog golmana su se zakomplikovali zbog finansijskih zahteva engleskog kluba, koje Juventus u ovom trenutku teško može da ispuni.

Rasplet situacije oko Vikarija mogao bi direktno da utiče i na budućnost Milinković-Savića.