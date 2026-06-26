Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država izgubila je od Turske sa 3:2 u poslednjem kolu grupne faze na Svetskom prvenstvu.

Ovaj poraz nije uticao na konačan plasman na tabeli pošto je jedan od domaćina turnira završio na prvom mestu i u šesnaestini finala će igrati protiv Bosne i Hercegovine.

Konferencija za medije posle utakmice je bila veoma napeta, a selektor SAD Maurisio Poketino je bio ljut zbog pristupa novinara. On je podsetio prisutne da je njegov tim, uprkos porazu, ostvario primarni cilj.

- Moram da podsetim vas i sve ostale da smo osvojili prvo mesto u grupi - rekao je Poketino i dodao:

- Izvinite, ljudi. Mi smo pobednici grupe.