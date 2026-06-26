Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država izgubila je od Turske sa 3:2 u poslednjem kolu grupne faze na Svetskom prvenstvu.
Ovaj poraz nije uticao na konačan plasman na tabeli pošto je jedan od domaćina turnira završio na prvom mestu i u šesnaestini finala će igrati protiv Bosne i Hercegovine.
Konferencija za medije posle utakmice je bila veoma napeta, a selektor SAD Maurisio Poketino je bio ljut zbog pristupa novinara. On je podsetio prisutne da je njegov tim, uprkos porazu, ostvario primarni cilj.
- Moram da podsetim vas i sve ostale da smo osvojili prvo mesto u grupi - rekao je Poketino i dodao:
- Izvinite, ljudi. Mi smo pobednici grupe.
- Da li zaista mislite da će ovo promeniti raspoloženje igrača ili način na koji razmišljaju samo zato što smo primili gol u samoj završnici, gol koji je sasvim moguće primiti?
Nastavio je u istom ritmu.
- Da li će ovo promeniti moje raspoloženje ili naš zamah? Ne. Da li smo pobedili ovu utakmicu ili ne, to ništa ne menja. Najvažnije je da smo se takmičili. A takmičili smo se zaista dobro.
Na kraju konferencije Poketino je otvoreno zamerio predstavnicima medija što niko nije pomenuo činjenicu da su Amerikanci završili kao prvoplasirani u grupi.
- Žao mi je, ljudi. Nije moguće da Turska slavi tri boda, Australija slavi plasman dalje, Paragvaj slavi plasman dalje, a da vi dođete ovde i ne kažete: 'Čestitamo, osvojili ste grupu.' To je pomalo tužno.
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