Andre Agasi je kritikovao Sinera posle eliminacije Italijana sa Rolan Garosa zbog fizičkih problema i toplotnog udara.

- Ogromna je razlika između toga da budeš u formi i da budeš spreman, a on očigledno nije bio - rekao je Agasi tada.

Međutim, britanski teniser Oliver Tarvet se ne slaže sa legendarnim Amerikancem.

- Reći da je nespreman gotovo je kriminalno. Jednostavno igra toliko mečeva i pobeđuje u toliko njih, što ima ogroman emocionalni i fizički uticaj na njega. Teško je igrati u dobrim uslovima, ali je još teže kada je vruće, sunce prži i igrate mečeve na pet setova", kaže Tarvet i dodaje:

- Neki igrači bi mogli da pokušaju da meč učine fizički teškim za njega, nadajući se da će ga umoriti, ali iskreno, osećam da je, tehnički, bolji od svih ostalih. Njegova snaga je neverovatna. Izazov je dobiti u četiri ili pet setova protiv njega, jer obično dobija meč u tri seta.