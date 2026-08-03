U saopštenju se navodi da su ugovore produžili i članovi stručnog štaba argentinskog stručnjaka.



Poketino (54) je preuzeo reprezentaciju SAD u septembru 2024. godine.

- Tokom dvogodišnje saradnje, postalo nam je jasno da postoji ogroman potencijal da se program američke reprezentacije dodatno unapredi. Želimo da ostavimo trajan trag u sportu zemlje koja nam je pružila tako toplu dobrodošlicu, kao i da taj uticaj prevaziđe okvire rezultata na terenu - rekao je Poketino, preneo je zvanični sajt američkog saveza.



Poketino je ranije trenirao Čelsi, Pari Sen Žermen, Totenhem, Sautempton i Espanjol.