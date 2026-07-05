Svetska kuća fudbala (FIFA) odlučila je da dozvoli Folarinu Balogunu da igra meč osmine finala Svetskog prvenstva i poništi mu crveni karton dobijen protiv Bosne i Hercegovine.

Tačnije, doneta je odluka da on bude uslovno kažnjen, tako da ukoliko dobije crveni karton na narednom meču, onda će imati dva meča suspenzije umesto jednog.

Prilično neobične i pimalo smešna odluka s obzirom da od Baloguna dosta zavisi igra Sjedinjenih Američkih Država, pa je na ovaj način Belgija ta koja ispašta.