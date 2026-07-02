Možda Marko Arnautović nije ovako zamislio oproštaj od reprezentacije Austrije, ali je odigrao poslednje minute u nacionalnom dresu protiv aktuelnog šampiona Evrope i ispratio ga u osminu finala.
Mikel Ojarzabal je doveo "crvenu furiju" u vođstvo u 36. minutu. Prednost Španije duplirao je Pedro Poro u 66. minutu. Četvrtim golom na Mondijalu Ojarzabal je postavio konačan rezultat u 89. minutu. Za oba gola Ojarzabala asistent je bio Mark Kukurelja.
Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović je igrao za Austriju od 60. minuta.
Španija će u osmini finala, 6. jula u 21 čas u Dalasu, igrati protiv pobednika meča Portugal - Hrvatska.
Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa Svetskog prvenstva:
ŠPANIJA - AUSTRIJA 3:0 (1:0)
Španija: Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Pedri - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal.
Austrija: A. Šlager - Poš, Danso, Alaba, Lajmer - Zajvald. K. Šlager - Šmid, Vaner, Zabicer - Gregorič.
KRAJ!
90. minut - Još šest minuta nadoknade.
89. minut - GOOOOL! Ojarzabal stavlja tačku na ovaj meč i potvrđuje prolaz Španije u osminu finala.
85. minut - Ne da se Jamalu da postigne gol na ovom meču. Sada je sve dobro uradio, ali sa gol linije Alaba izbacuje.
66. minut - GOOOOL! Odlična akcija i pogodak Pedra Poro. Baena je pratio, video da se ubacuje bek Španije i "furija" je jako blizu prolaska dalje.
61. minut - Kalajdžić preti odmah po ulasku na teren, ali njegov hitac glavom ide preko gola.
60. minut - Marko Arnautović i Saša Kalajdžić ulaze na teren umesto Gregoriča i Šmida.
55. minut - Rodri je probao sa distance, ali nema promene rezultata.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme!
POLUVREME!
45+2. minut - Kakva dve šanse za Špance! Prvo je Baena iz slobodnog udarca pogodio prečku, a onda Šlager brani zicer Jamalu!
45. minut - Još četiri minuta nadoknade.
37. minut - GOOOOL! Sada nije bilo spasa. Odlična akcija i laka egzekucija za Ojarzabal. Vodi Španija!
33. minut - Orizabal je pretio sa distance i tojako dobro. Ponovo na visini zadatka Šlager.
30. minut - Postigao je gol Mark Kukurelja, ali je on poništen jer je pre toga golman Šlager fauliran u skoku.
24. minut - Pauza za osveženje.
23. minut - Bez većih šansi za sada. Španci kontrolišu meč, ali ne uspevaju da ozbiljnije zaprete.
01. minut - Odmah šansa za Jamala, ali brani Šlager.
21.01 - Utakmica je počela!
20.06 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva između selekcija Španije i Austrije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Inglvuda.
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