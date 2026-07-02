Možda Marko Arnautović nije ovako zamislio oproštaj od reprezentacije Austrije, ali je odigrao poslednje minute u nacionalnom dresu protiv aktuelnog šampiona Evrope i ispratio ga u osminu finala.

Mikel Ojarzabal je doveo "crvenu furiju" u vođstvo u 36. minutu. Prednost Španije duplirao je Pedro Poro u 66. minutu. Četvrtim golom na Mondijalu Ojarzabal je postavio konačan rezultat u 89. minutu. Za oba gola Ojarzabala asistent je bio Mark Kukurelja.

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović je igrao za Austriju od 60. minuta.

Španija će u osmini finala, 6. jula u 21 čas u Dalasu, igrati protiv pobednika meča Portugal - Hrvatska.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa Svetskog prvenstva:

ŠPANIJA - AUSTRIJA 3:0 (1:0)

Španija: Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Pedri - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal.

Austrija: A. Šlager - Poš, Danso, Alaba, Lajmer - Zajvald. K. Šlager - Šmid, Vaner, Zabicer - Gregorič.

KRAJ!

90. minut - Još šest minuta nadoknade.

89. minut - GOOOOL! Ojarzabal stavlja tačku na ovaj meč i potvrđuje prolaz Španije u osminu finala.

85. minut - Ne da se Jamalu da postigne gol na ovom meču. Sada je sve dobro uradio, ali sa gol linije Alaba izbacuje.

66. minut - GOOOOL! Odlična akcija i pogodak Pedra Poro. Baena je pratio, video da se ubacuje bek Španije i "furija" je jako blizu prolaska dalje.

61. minut - Kalajdžić preti odmah po ulasku na teren, ali njegov hitac glavom ide preko gola.

60. minut - Marko Arnautović i Saša Kalajdžić ulaze na teren umesto Gregoriča i Šmida.

55. minut - Rodri je probao sa distance, ali nema promene rezultata.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

45+2. minut - Kakva dve šanse za Špance! Prvo je Baena iz slobodnog udarca pogodio prečku, a onda Šlager brani zicer Jamalu!

45. minut - Još četiri minuta nadoknade.

37. minut - GOOOOL! Sada nije bilo spasa. Odlična akcija i laka egzekucija za Ojarzabal. Vodi Španija!

33. minut - Orizabal je pretio sa distance i tojako dobro. Ponovo na visini zadatka Šlager.

30. minut - Postigao je gol Mark Kukurelja, ali je on poništen jer je pre toga golman Šlager fauliran u skoku.

24. minut - Pauza za osveženje.

23. minut - Bez većih šansi za sada. Španci kontrolišu meč, ali ne uspevaju da ozbiljnije zaprete.

01. minut - Odmah šansa za Jamala, ali brani Šlager.

21.01 - Utakmica je počela!

20.06 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva između selekcija Španije i Austrije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Inglvuda.