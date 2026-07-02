Bugarski teniser Grigor Dimitrov plasirao se u treće kolo Vimbldona. On je u drugoj rundi pobedio Jakuba Menšika sa 3:1. Po setovima je bilo 7:6 (5), 4:6, 7:5, 6:3. Meč je trajao tri sata i 18 minuta.

Dimitrov je prošle godine bio najveći tragičar Vimbldona, pošto je u osmini finala vodio protiv Janika Sinera sa 2:0 u setovima, ali se onda povredio i bio je primoran da preda meč.

Sada je Bugarin uspeo da eliminiše 18. igrača sveta i jednog od favorita iz senke na trećem grend slemu u sezoni.

Čeh je u prvom setu imao tri set lopte, doduše sve tri na servis rivala i nije uspeo da ih iskoristi, pa se otišlo u taj-brejk koji dobija Grigor sa 7:5.

U drugom setu Menšik je u finišu napravio brejk i izjednačio na 1:1.

Treći set je bio sličan drugom, samo što je ovoga puta u završnici Dimitrov vezao dva gema i ponovo stekao prednost.

Menšik je bolje otvorio četvrti set, poveo sa 2:0, ali je onda dobio tek jedan od narednih sedam gemova i završio učešće na Vimbldonu već u drugom kolu.

Rival Dimitrovu u trećem kolu biće Mateo Beretini.