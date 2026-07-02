Turska je pobedom zadržala maksimalan učinak i ima skor 5-0, Srbija je druga sa 3-2, Bosna i Hercegovina je na učinku 2-3, dok Švajcarska ima svih pet poraza. Bez obzira na ishode mečeva poslednjeg kola, Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina nastavljaju kvalifikacije u drugoj grupnoj fazi.



Šehmus Hazer je predvodio Tursku sa 16 poena, Džedi Osman je uz 15 poena imao i 11 skokova, Alperen Šengun je dao 14, a Tarik Biberović u rodnom gradu 10 poena.

Luka Garza je bio najefikasniji u Bosni i Hercegovini sa 27 poena, a dvocifren je bio još i Amar Gegić sa 19.

U poslednjem kolu Grupe C, u nedelju, Turska dočekuje Švajcarsku, a Bosna i Hercegovina gostuje Srbiji.