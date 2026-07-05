Kapiten Srbije Nikola Jokić najavio je meč kvalifikacija za Mundobasket protiv BiH.

Meč je na programu u ponedeljak od 20 časova u Pioniru, a centar Denvera prvo se prisetio kada je poslednji put igrao u ovoj hali.

- Poslednji put sam igrao ovde kad sam promašio za pobedu Mege protiv Crvene zvezde u finalu Kupa - rekao je Jokić novinarima.

Srbija je u prethodnom meču pobedila Švajcarsku i tako osigurala drugu fazu kvalifikacija.

- Od samog početka je selektor tražio ekstra pas, da se nađe bolji šut, da bude otvoren. To smo i radili većim delom utakmice. Čak smo i promašili dosta otvorenih šuteva, ali smo ponovo kreirali dobre šuteve. To govori o dobrom pristupu ofanzivnom delu, dok kod defanzivnog segmenta to nije bilo slučaj, naročito u prvoj četvrtini - rekao je as Denvera.

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- Mislim da su veoma nezgodni kao kolektiv. Svi momci su istih gabarita – jaki, visoki, dugački, fizički moćni… Tako da neće da nas iznenade agresivnošću. Na tome smo potencirali po završetku utakmice sa Švajcarskom. Znamo šta nas čeka, pa ćemo probati da nametnemo našu agresivnost od početka. Videli smo kakvi su bili protiv Turaka i ne možemo da ih pustimo da energetski budu bolji od nas - rekao je Jokić.

Jokić otkrio je koliko mu znači kapitenska traka, koju je prvi put nosio na meču protiv Švajcarske.

- Ako je u Švajcarskoj bilo kao kod kuće, možemo zamisliti kako će biti ovde. To je bila moja prva utakmica kao kapitena i pobeda. Mislim da sam prvi put u životu kapiten, znači mi mnogo. Rekao sam to i ekipi, pamtiću ovo do kraja života, jer mi znači mnogo - zaključio je Nikola Jokić.