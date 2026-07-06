"Orlovi" su tako prvi deo kvalifikacija završili na drugom mestu sa skorom 4-2. Prva je Turska sa svih šest pobeda, dok je Bosna treća sa skorom 2-4.

Ponovo je blistao kapiten Nikola Jokić koji je ostvario tripl-dabl, 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Uz njega, sjajnu utakmicu odigrali su Nikola Jović koji je ubacio čak 32 poena i Nikola Đurišić sa 16.

Srbija je od samog starta kontrolisala dešavanja na terenu. Nikola Jović otvorio je meč trojkom, a čvrsta odbrana i dobra igra u tranziciji doneli su domaćinu prednost od 11:5 posle pet minuta igre.

Iako su obe ekipe imale problema sa šutem na početku, "orlovi" su zahvaljujući preciznim šutevima za tri poena prvu četvrtinu završili sa ubedljivih 27:15, koju je Nikola Jokić zatvorio trojkom uz zvuk sirene.

U drugoj deonici Srbija je nastavila u istom ritmu. Razigrani Nikola Jović predvodio je napad i već do sredine perioda postao prvi dvocifreni strelac.

Iako je usledio kratak pad koncentracije, domaći tim je brzo ponovo preuzeo kontrolu i do poluvremena stekao ubedljivih 54:35.

Jović je na velikom odmoru imao 17 poena, dok je Jokić dodao 15 uz šest skokova i četiri asistencije. Značajnu razliku napravio je i šut za tri poena – Srbija je pogodila osam trojki iz 20 pokušaja, dok je Bosna i Hercegovina realizovala samo jednu iz šest.

Gosti su u trećoj četvrtini zaigrali bolje i dobili taj period rezultatom 24:21, iskoristivši povremene padove koncentracije srpskog tima. Ipak, Srbija je bez većih problema održavala dvocifrenu prednost, pa je u poslednjih deset minuta ušla sa vođstvom 75:59.

Bosna i Hercegovina je u završnici uspela da smanji zaostatak na 14 poena posle dve vezane trojke, što je nateralo selektora Alimpijevića da zatraži tajm-aut. Srbija je potom ponovo uspostavila kontrolu, odbila nalet rivala i mirno privela meč kraju za konačnih 94:81.

Čvrsta odbrana, dobar šut sa distance i kontrola ritma tokom većeg dela susreta bili su presudni faktori u ubedljivoj pobedi "orlova".

SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA 94:81 (27:15, 27:20, 21:24, 19:22)

Hala: Aleksandar Nikolić (Beograd)

Sudije: Vojčeh Liška (Poljska), Gatis Salins (Letonija), Lorenzo Baldini (Italija)

Srbija: Jokić, Avramović, Davidovac, Đurišić, Momirov, Lakić, Dangubić, Jović, Ristić, Barna, Novak, Tanasković.

Bosna i Hercegovina: Alibegović, Atić, Vrabac, Sertović, Gegić, Simanić, Lazić, Talić, Islamović, Kamenjaš, Pjanić, Garza

Četvrta četvrtina:

40. minut - Kraj! Ubedljiva pobeda Srbije!

39. minut - Tripl-dabl Jokića!

37. minut - Nikola Jović blista, pogodio je još jednu trojku!

36. minut - Dangubić prekida seriju Bosne i Hercegovine.

35. minut - Odlična timska odbrana košarkaša Srbije na Garzi.

34. minut - Prelepo! Dve rampe Jokića nad Garzom, dodavanje za Đurišića u kontru, koji odlaže Avramoviću za polaganje i opet je +20. Tajm-aut BiH.

32. minut - Promašaji BiH, ofanzivni skokovi Kamenjaša i na kraju – ništa.

31. minut - Još jedna trojka! Aleksa Avramović cepa mrežicu. Trojka Gegića na drugoj strani.

Treća četvrtina:

30. minut - Nova trojka Đurišića, kraj treće deonice, Srbija vodi 75:59! 29. minut - Greše košarkaši Srbije, Simanić je ostao sam u kontri i pogodio. 28. minut - Prelepa akcija košarkaša Srbije, tačnije Jokića i Đurišića. I Lakić postiže trojku, Srbija opet ima +20. 26. minut - Garza se razigrao u nastavku i prilično muči naše košarkaše. 25. minut - Trojka Lazića. Uzvraća Nikola Jović! 24. minut - Trojka Nikole Jovića kojom je prekinuta serija Bosne. 23. minut - Avramović promašuje otvorenu trojku, pa onda greši iz dodavanja, malo su se opustili naši košarkaši. 22. minut - Razigrao se Garza, novi poeni. Ovog puta posle ofanzivnog skoka.

21. minut - Garza pogađa preko Jokića. Jokić precizan sa linije penala.

Druga četvrtina:

20. minut - Poluvreme, Srbija vodi 54:35 19. minut - Odličan meč igra i Nikola Đurišić, Srbija ima +20. 18. minut - Zaustavljen Jokić u kontri, pa i Gegić dobija tehničku jer je tražio faul prethodno kada mu je Lakić izbio loptu. Slobodno bacanje pogađa Jokić, a onda pogađa i trojku. 17. minut - Raste prednost Srbije, 41:26. Još jedna trojka za Srbiju, opet Jović, njegov 17. poen. 16. minut - Blista Nikola Jokić, hvata lopte, asistira, pogađa, sve radi na terenu. 15. minut - Trojka Nikole Jovića. Srbija opet ima dvocifrenu prednost - 36:26. 14. minut - Kamenjaš uzvraća, a onda i zakucava u kontri posle nove izgubljene lopte "orlova". Sjajan koš Jokića u finišu napada. 13. minut - Nova izgubljena lopta košarkaša Srbije. Jokić prekida mini seriju rivala. 12. minut - Zaspao je Jokić u odbrani, prišunjao mu se Kamenjaš iza leđa, dobio dobar pas i pogodio.

11. minut - Trojka Talića, prva za Bosnu i Hercegovinu. Tanasković ide na drugi obruč i poentira.

Prva četvrtina:

10. minut - Jokić siguran sa linije penala. Pogađa i za tri. Kraj prve četvrtine, Srbija vodi 27:15. 9. minut - Sada Đurišić pogađa i za tri. Pet vezanih njegovih poena. 8. minut - Još jedna kontra Bosne i Hercegovine, Alibegović zakucava snažno i Dušan Alimpijević traži tajm-aut. Đurišić prekida seriju rivala. 7. minut - Odličan pikenrol Novaka i Tanaskovića, pa je krilni centar izborio faul za dva slobodna bacanja. Pogađa oba bivši košarkaš podgoričke Budućnosti.

6. minut - Alibegović zakucava u kontri. Jokić dolazi do ofanzivnog skoka, Jović piše lake poene. Srbija vodi 13:7.

5. minut - Laki poeni za Momirova, pogađa za dva.

4. minut - Avramović ne pogađa za tri u kontri. Još jedna trojka Jovića.

3. minut - Aleksa Avramović pogađa za tri. Kamenjaš ide do kraja, ali ne uspeva da završi.

2. minut - Košarkaši Bosne i Hercegovine se muče u napadu na startu. Jokić ne uspeva da pogodi za tri. Prve poene za Bosnu postiže Gegić.

1.minut - Trojkom Nikole Jovića počinje meč.

19.45 - Paklena dobrodošlica za košarkaše Bosne i Hercegovine

19.41 - Ovacije za srpske košarke

19.33 - Kadeti Srbije u Pioniru

18.59 - Podsećamo, grupa u kojoj se nalazi Srbija ukršta se sa grupom D, iz koje su dalje prošle Italija, Litvanija i Island. Litvanci će dalje poneti šest bodova, Island četiri, dok će baltička selekcija nakon sinoćnjeg poraza od Azura poneti samo dva. U našoj grupi Turska je maksimalna sa osam bodova, dok bi Srbija u slučaju pobede imala četiri boda. Na Svetsko prvenstvo će najbolje tri reprezentacije.

18.58 - Bosna i Hercegovina je i bez svojih najvećih zvezda, Jusufa Nurkića i Džanana Muse, pokazala koliko može da bude nezgodna i predvođena Lukom Garzom dobrano namučila Tursku koja je u Zenicu došla praktično u najjačem sastavu.

18.57 - Košarkaša reprezentacija Srbije uspešno je otvorila julski FIBA prozor, pošto je u gostima savladala selekciju Švajcarske rezultatom 97:73 i potvrdila plasman u drugu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

18.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici kvalifikacija za Mundobasket u kojoj se sastaju Srbija i Bosna i Hercegovina. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić.