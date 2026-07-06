"Orlovi" su tako prvi deo kvalifikacija završili na drugom mestu sa skorom 4-2. Prva je Turska sa svih šest pobeda, dok je Bosna treća sa skorom 2-4.
Ponovo je blistao kapiten Nikola Jokić koji je ostvario tripl-dabl, 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Uz njega, sjajnu utakmicu odigrali su Nikola Jović koji je ubacio čak 32 poena i Nikola Đurišić sa 16.
Srbija je od samog starta kontrolisala dešavanja na terenu. Nikola Jović otvorio je meč trojkom, a čvrsta odbrana i dobra igra u tranziciji doneli su domaćinu prednost od 11:5 posle pet minuta igre.
Iako su obe ekipe imale problema sa šutem na početku, "orlovi" su zahvaljujući preciznim šutevima za tri poena prvu četvrtinu završili sa ubedljivih 27:15, koju je Nikola Jokić zatvorio trojkom uz zvuk sirene.
U drugoj deonici Srbija je nastavila u istom ritmu. Razigrani Nikola Jović predvodio je napad i već do sredine perioda postao prvi dvocifreni strelac.
Iako je usledio kratak pad koncentracije, domaći tim je brzo ponovo preuzeo kontrolu i do poluvremena stekao ubedljivih 54:35.
Jović je na velikom odmoru imao 17 poena, dok je Jokić dodao 15 uz šest skokova i četiri asistencije. Značajnu razliku napravio je i šut za tri poena – Srbija je pogodila osam trojki iz 20 pokušaja, dok je Bosna i Hercegovina realizovala samo jednu iz šest.
Gosti su u trećoj četvrtini zaigrali bolje i dobili taj period rezultatom 24:21, iskoristivši povremene padove koncentracije srpskog tima. Ipak, Srbija je bez većih problema održavala dvocifrenu prednost, pa je u poslednjih deset minuta ušla sa vođstvom 75:59.
Bosna i Hercegovina je u završnici uspela da smanji zaostatak na 14 poena posle dve vezane trojke, što je nateralo selektora Alimpijevića da zatraži tajm-aut. Srbija je potom ponovo uspostavila kontrolu, odbila nalet rivala i mirno privela meč kraju za konačnih 94:81.
Čvrsta odbrana, dobar šut sa distance i kontrola ritma tokom većeg dela susreta bili su presudni faktori u ubedljivoj pobedi "orlova".
U narednu, drugu rundu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine prošli su Turska, Srbija i BiH, koji će formirati novu grupu sa Italijom, Litvanijom i Islandom.
SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA 94:81 (27:15, 27:20, 21:24, 19:22)
Hala: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Vojčeh Liška (Poljska), Gatis Salins (Letonija), Lorenzo Baldini (Italija)
Srbija: Jokić, Avramović, Davidovac, Đurišić, Momirov, Lakić, Dangubić, Jović, Ristić, Barna, Novak, Tanasković.
Bosna i Hercegovina: Alibegović, Atić, Vrabac, Sertović, Gegić, Simanić, Lazić, Talić, Islamović, Kamenjaš, Pjanić, Garza
Četvrta četvrtina:
40. minut - Kraj! Ubedljiva pobeda Srbije!
39. minut - Tripl-dabl Jokića!
37. minut - Nikola Jović blista, pogodio je još jednu trojku!
36. minut - Dangubić prekida seriju Bosne i Hercegovine.
35. minut - Odlična timska odbrana košarkaša Srbije na Garzi.
34. minut - Prelepo! Dve rampe Jokića nad Garzom, dodavanje za Đurišića u kontru, koji odlaže Avramoviću za polaganje i opet je +20. Tajm-aut BiH.
32. minut - Promašaji BiH, ofanzivni skokovi Kamenjaša i na kraju – ništa.
31. minut - Još jedna trojka! Aleksa Avramović cepa mrežicu. Trojka Gegića na drugoj strani.
Treća četvrtina:
30. minut - Nova trojka Đurišića, kraj treće deonice, Srbija vodi 75:59!
29. minut - Greše košarkaši Srbije, Simanić je ostao sam u kontri i pogodio.
28. minut - Prelepa akcija košarkaša Srbije, tačnije Jokića i Đurišića. I Lakić postiže trojku, Srbija opet ima +20.
26. minut - Garza se razigrao u nastavku i prilično muči naše košarkaše.
25. minut - Trojka Lazića. Uzvraća Nikola Jović!
24. minut - Trojka Nikole Jovića kojom je prekinuta serija Bosne.
23. minut - Avramović promašuje otvorenu trojku, pa onda greši iz dodavanja, malo su se opustili naši košarkaši.
22. minut - Razigrao se Garza, novi poeni. Ovog puta posle ofanzivnog skoka.
21. minut - Garza pogađa preko Jokića. Jokić precizan sa linije penala.
Druga četvrtina:
20. minut - Poluvreme, Srbija vodi 54:35
19. minut - Odličan meč igra i Nikola Đurišić, Srbija ima +20.
18. minut - Zaustavljen Jokić u kontri, pa i Gegić dobija tehničku jer je tražio faul prethodno kada mu je Lakić izbio loptu. Slobodno bacanje pogađa Jokić, a onda pogađa i trojku.
17. minut - Raste prednost Srbije, 41:26. Još jedna trojka za Srbiju, opet Jović, njegov 17. poen.
16. minut - Blista Nikola Jokić, hvata lopte, asistira, pogađa, sve radi na terenu.
15. minut - Trojka Nikole Jovića. Srbija opet ima dvocifrenu prednost - 36:26.
14. minut - Kamenjaš uzvraća, a onda i zakucava u kontri posle nove izgubljene lopte "orlova". Sjajan koš Jokića u finišu napada.
13. minut - Nova izgubljena lopta košarkaša Srbije. Jokić prekida mini seriju rivala.
12. minut - Zaspao je Jokić u odbrani, prišunjao mu se Kamenjaš iza leđa, dobio dobar pas i pogodio.
11. minut - Trojka Talića, prva za Bosnu i Hercegovinu. Tanasković ide na drugi obruč i poentira.
Prva četvrtina:
10. minut - Jokić siguran sa linije penala. Pogađa i za tri. Kraj prve četvrtine, Srbija vodi 27:15.
9. minut - Sada Đurišić pogađa i za tri. Pet vezanih njegovih poena.
8. minut - Još jedna kontra Bosne i Hercegovine, Alibegović zakucava snažno i Dušan Alimpijević traži tajm-aut. Đurišić prekida seriju rivala.
7. minut - Odličan pikenrol Novaka i Tanaskovića, pa je krilni centar izborio faul za dva slobodna bacanja. Pogađa oba bivši košarkaš podgoričke Budućnosti.
6. minut - Alibegović zakucava u kontri. Jokić dolazi do ofanzivnog skoka, Jović piše lake poene. Srbija vodi 13:7.
5. minut - Laki poeni za Momirova, pogađa za dva.
4. minut - Avramović ne pogađa za tri u kontri. Još jedna trojka Jovića.
3. minut - Aleksa Avramović pogađa za tri. Kamenjaš ide do kraja, ali ne uspeva da završi.
2. minut - Košarkaši Bosne i Hercegovine se muče u napadu na startu. Jokić ne uspeva da pogodi za tri. Prve poene za Bosnu postiže Gegić.
1.minut - Trojkom Nikole Jovića počinje meč.
19.45 - Paklena dobrodošlica za košarkaše Bosne i Hercegovine
19.41 - Ovacije za srpske košarke
19.33 - Kadeti Srbije u Pioniru
18.59 - Podsećamo, grupa u kojoj se nalazi Srbija ukršta se sa grupom D, iz koje su dalje prošle Italija, Litvanija i Island. Litvanci će dalje poneti šest bodova, Island četiri, dok će baltička selekcija nakon sinoćnjeg poraza od Azura poneti samo dva. U našoj grupi Turska je maksimalna sa osam bodova, dok bi Srbija u slučaju pobede imala četiri boda. Na Svetsko prvenstvo će najbolje tri reprezentacije.
18.58 - Bosna i Hercegovina je i bez svojih najvećih zvezda, Jusufa Nurkića i Džanana Muse, pokazala koliko može da bude nezgodna i predvođena Lukom Garzom dobrano namučila Tursku koja je u Zenicu došla praktično u najjačem sastavu.
18.57 - Košarkaša reprezentacija Srbije uspešno je otvorila julski FIBA prozor, pošto je u gostima savladala selekciju Švajcarske rezultatom 97:73 i potvrdila plasman u drugu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
18.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici kvalifikacija za Mundobasket u kojoj se sastaju Srbija i Bosna i Hercegovina. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić.
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