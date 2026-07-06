Košarkaški klub Partizan objavio je da je Humsku napustio Aleksa Radanov!

- Aleksa Radanov od naredne sezone neće nositi dres Partizana. Nako što se crno-belima pridružio u februaru ove godine, srpski košarkaš će ovog leta promeniti sredinu. Aleksa, hvala na svemu i srećno u nastavku karijere - stoji u saopštenju crno-belih.

Tako se nastavila serija odlazaka iz Partizana, klub su pre Alekse Radanova napustili Dilan Osetkovski, Isak Bonga, Sterling Braun, Nik Kalates, Duejn Vašingon, nezvanično Mika Murinen, a radi se i na odlascima Šejka Miltona i Džabarija Parkera.

Aleksa Radanov je u Evroligi odigrao deset utakmica i beležio je nešto više od poena po utakmici.

Nije Radanov imao zapaženi učinak ni u ABA ligi, te će se posle provedene polusezone u Partizanu morati u potragu za novim klubom.