Milić, u svetu sporta nadaleko poznat kao Giba, rođen je 1949. godine u Požarevcu. Brinuo je o zdravlju košarkaša nekoliko decenija, prvo u OKK Beogradu, gde je radio u stručnim štabovima sa Slobodanom Pivom Ivkovićem i Branislavom Rajačićem.

Na poziv Dragan Kićanovića prešao je u Partizan i bio omiljeni saradnik ne samo slavnih trenera Duška Vujoševića i Željka Obradovića, već i legendarnih generacija Partizana na čelu sa Paspaljem, Đorđevićem, Divcem, Danilovićem, Berićem, Stevanovićem, Lončarom, Drobnjakom, Tomaševićem…

Bio je čuven tandem Partizana i reprezentacije Jugoslavije – Giba i Moma (dr Moma Jakovljević). U reprezentaciji je bio čovek od najvećeg poverenja Dušana Ivkovića i Željka Obradovića.