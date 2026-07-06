Spasioci su pod ruševinama pronašli i tela njegove supruge Marijanhel Peres, kao i njihovog četvorogodišnjeg sina Tea. Tragičnu vest prvi je lansirao poznati odbojkaški novinar Danijel Bortoleto na portalu "Web Vôlei", a ubrzo su stigle i zvanične, crne potvrde od strane Odbojkaškog saveza Venecuele, kao i španskog kluba Guaguas, za koji je Rivas trebalo da nastupa naredne sezone.

Rivas i njegova porodica vodili su se kao nestali još od 24. juna, kada je razoran zemljotres pogodio ovaj region. U trenutku potresa, njih troje su se nalazili u svom porodičnom domu koji se u sekundi srušio do temelja.

Danima je trajala lavovska borba pod ruševinama. Saigrači, rođaci i kompletna sportska javnost apelovali su na vlasti da se potraga ubrza, nadajući se čudu. Nažalost, posle potresne potrage, stigle su najgore moguće vesti.

Odbojkaški savez Venecuele oprostio se od svog dugogodišnjeg lidera emotivnom porukom koja slama srca:

- Njegovo nasleđe kao sportiste i ponos sa kojim smo ga gledali kako brani nacionalni tim zauvek će ostati u srcima svih navijača. Izražavamo najdublje saučešće porodici, prijateljima i saigračima u ovom neopisivo teškom trenutku.