Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, izgubila je u pet setova, posle neviđene drame od selekcije Poljske u okviru Lige nacija, rezultatom 3:2 (17:25, 25:19, 25:18, 22:25 i 17:15).

Izabranice selektora Terzića imaće za čim da žale posle drame sa Poljakinjama, pošto su u setu odluke propustile meč loptu!

Naime, Srbija je u toj fazi, na vrhuncu uzbuđenja, vezala dva poena, a treći je bio "na vidiku" nakon što su naše devojke čak tri puta imale napad za poen i za trijumf.

Nažalost, nisu bile najpreciznije u tim situacijama, istina Poljakinje su se neverovatno branile - i odbranile. Potom su poravnale rezultat, da bi u nastavku preokrenule i uzele trijumf bukvalno iz ruku naših devojaka.

Najefikasnija u našem taboru bila je Aleksandra Uzelac sa 25 poena, dok je Maja Aleksić imala 15.

Srbija je u prvoj utakmici turnria savladala Tajland rezultatom 3:0.

Naše devojke već sutra igraju protiv Kine, a dan kasnije protiv Belgije, a potom se sele na Filipine gde ih očekuju dueli sa Japanom, italijom, Dominikanskom Republikom i SAD

Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru III sedmice igrati protiv Bugarske (8. jul), Francuske (9. jul), Nemačke (11. jul i Holandije (12. jul, 20.00).