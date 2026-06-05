Gordan Petrić definitivno neće moći da računa na jednog od najboljih fudbalera reprezentacije Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu za omladince.

Kako saznaje Meridian sport - pregledali su Veljka Milosavljevića doktori iz Bornmuta i definitivno utvrdili da neće biti spreman za Euro usled činjenice da je povredio prednju ložu, te da ga čeka pauza od dva meseca.

Biće to veliki udarac za selektora Petrića koji je u Milosavljeviću video stub odbrane naše reprezentacije. Na kraju krajeva – škakljivo se i pominje napad na pehar, jer zaista imamo respektabilnu reprezentaciju koju predvode Vasilije Kostov, Mihajlo Cvetković i Andrija Maksimović, te će se izostanak talentovanog štopera itekako osetiti.

Podsetimo, Milosavljević se povredio na okupljanju A reprezentacije Srbije, posle čega je Veljko Paunović bio prinuđen da pozove zamenu. Na spisku se našao Petar Petrović, a Srbija je doživela dva teška poraza od Zelenortskih ostrva (3:0) i Meksika (5:1).